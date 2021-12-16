Москва, , 20:54 — REGNUM Европейский союз пытается создать в Закавказье собственную площадку для ведения переговоров по урегулированию Карабахского конфликта, альтернативную российской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 16 декабря заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель Ru.president.az

Эксперт считает, что такая попытка обречена на неудачу, так как проблемы в армяно-азербайджанских отношений на данный момент не решаемы в принципе. И не важно, кто предлагает себя в качестве модератора, Брюссель или Москва. В частности, для Армении совершенно не приемлемо функционирование так называемого Зангезурского коридора, то есть свободного транспортного сообщения через армянскую территорию между Азербайджаном и его эксклавной частью — Нахичеванской автономной республик.

Напомним, что 15 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.