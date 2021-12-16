Москва, 16 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, агент итальянского специалиста Паоло Ваноли Андреа Д’Амико подтвердил информацию, что Ваноли подписал контракт с московским «Спартаком»: «Да, мы подписали контракт. Завтра будет пресс-конференция. Конечно, уже известен срок контракта, но все объявим на завтрашней пресс-конференции», — цитирует агент издание ТАСС.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Вчера, 15 декабря, было объявлено о досрочном расторжении контракта с португальским тренером Руем Виторией. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак», одержав шесть побед и набрав 23 очка, занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата.