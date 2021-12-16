* запрещённая в России организация

Кабул, , 20:16 — REGNUM Глава управления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по информации и культуре Наим аль-Хак Хаккани встретился с рядом активисток по защите прав женщин в западной афганской провинции Герат для обсуждения с ними социальных, культурных и экономических проблем, сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи Хаккани заявил, что в последние 20 лет была развёрнута массовая пропаганда против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая якобы не соответствует действительности, и заверил, что проблемы женщин будут решаться новым руководством Афганистана.

Присутствовавшие на встрече активистки пообещали делиться своими идеями и опытом с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также призвали привлекать к государственной службе образованную и опытную молодёжь.

Ранее лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзаде издал указ о правах женщин, призвав афганские официальные лица принять меры для обеспечения этих прав.

Исполняющий обязанности министра образования «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявил, что обучению девочек не противоречит исламу, и поэтому правительство не планирует препятствовать их образованию.