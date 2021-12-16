Полевской, Свердловская область, 16 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Полевском Свердловской области пятерых граждан будут судить за незаконную игорную деятельность. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

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Всего в городе ранее обнаружили четыре таких точки. В целом силовики изъяли 14 электронных терминалов и 10 сотовых телефонов. Задержали пятерых граждан из Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Берёзовского. Организовал эту группу гражданин 1987 года рождения, судимый ранее за побои.

Теперь им грозит до шести лет заключения и крупный штраф. Как сообщил журналистам официальный представитель регионального СКР Александр Шульга, уголовное дело уже направлено в суд.