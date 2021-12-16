Москва, , 20:50 — REGNUM Страны «старой Европы» не хотят видеть Украину в НАТО и в ЕС, а также не готовы воевать за неё. Об этом 16 декабря заявил ИА REGNUM публицист Константин Мочар.

Украина и ЕС

Реакция «старой Европы» на переговорах с Владимиром Зеленским в Бельгии не удивительна, считает публицист. Представители Украины своими постоянными просьбами «дать хоть чего-нибудь», продать оружие и «наказать Россию» утомили европейских политиков.

Открывать финансирование Киеву на постоянной субсидиарной основе как члену ЕС, и уж тем более воевать за него как за члена НАТО, политики старой Европы точно не готовы, уверен эксперт. Не готовы и США, о чем уже открыто заявлял их президент Джо Байден.

«Разве что восточноевропейские страны, выстраивающие особые отношения с США, пытающиеся на этой основе оказывать давление на Брюссель ради получения субсидий и повышения своего статуса внутри ЕС, могут всерьез задумываться о военных или аналогичных им сценариях», — отметил Мочар.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провёл в Брюсселе переговоры с руководством ряда европейских стран по вопросу евроинтеграции Украины и включения страны в состав военно-политического блока НАТО.