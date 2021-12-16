16 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:59 — REGNUM Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, начавшийся с 1 октября, общим объёмом $768 млрд. Теперь документ отправится на подпись главе Белого дома Джо Байдену. Двухпартийная поддержка проекта подчеркнула приверженность двух партий к трате огромных денег на военные нужды на фоне того, как республиканцы уклоняются от выделения даже малой части этих средств на социальные программы. Законодатели указали, что развивать оборону абсолютно необходимо из-за растущей угрозы со стороны Китая и России и в преддверии надвигающейся гонки военных технологий.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«У обеих партий никогда не заканчиваются деньги на войну», — пишет ElleJ.

«Огромные военные расходы США не подвергались сомнению во время Второй мировой войны и были в целом приняты во время Холодной войны, потому что американцы чувствовали серьезную угрозу. Сегодня такие расходы подвергаются нападкам, потому что игнорируются многочисленные угрозы миру. Существует множество ядерных держав. Многие страны демонизируют нас. Китай наращивает свои вооруженные силы скачками. Существуют государства-изгои, такие как Северная Корея. Терроризм жив и процветает. И во всём мире ослаблен страх перед США. В данных обстоятельствах слабость — очень плохая идея», — считает michjas.

ВМС Китая Chinamil.com.cn

«Как быстро и легко в Конгрессе США выделяются деньги на военное оружие! И как трудно добиться принятия любых законопроектов о социальной защите, здравоохранении или избирательных правах!» — восклицает Lan Sluder.

«Это всего на один год. Бред», — указывает Independent Voter.

«А я бы хотел, чтобы мы могли увеличить оборонный бюджет, чтобы дать нашим военным достойную прибавку к зарплате. Им всегда недоплачивали, как и школьным учителям», — считает gpickard.

«Вот вы говорите, что не хотите тратить так много средств на оборону. Однако вскоре мы можем столкнуться с огромными военными угрозами, источником которых является растущий Китай. Было время инвестировать в социальные программы. Сейчас это время прошло. Мир снова стал опасным местом, и на горизонте может возникнуть крупный военный конфликт. США должны быть на высоте, и да, американский военный бюджет намного больше китайского, но в США всё стоит дороже. Время действовать сейчас, пока не стало слишком поздно. Возможно, нам нужно еще больше инвестировать в наши вооруженные силы и убедить наших союзников сделать то же самое. Это уже не шутка», — размышляет Kris.

Солдаты вооруженных сил США на праздновании Дня независимости Украины President.gov.ua

«Вы действительно ожидаете, что китайцы будут атаковать, используя обычные вооружения, а не кибервойну и технологическое доминирование? Вы можете купить всё это оружие, но для борьбы с кибервойной нужны инвестиции в образование. Посмотрите на демографию студентов, изучающих информатику в США, и на то, сколько из них являются гражданами США», — отвечает James.

«Поразительно, что есть военнослужащие низшего звена, которые не могут прокормить свою семью, а зарплата увеличилась всего на 2,7%. Военные потратят миллиарды, оборонные подрядчики получат огромные прибыли, а мы не станем ни на йоту более защищенными. Очень жаль, что социальные программы находятся во власти военно-промышленного комплекса», — переживает morgan strong.

«Речь идет о сохранении нашего неоспоримого военного превосходства. Идея заключается в том, что если наши вооруженные силы будут сильнее всех остальных, никто не бросит нам вызов, и наступит мир. Это та же причина, по которой наш ядерный арсенал достаточно велик, чтобы уничтожить мир много раз. Если вы спросите специалиста по обороне, он скажет вам, что наш арсенал предотвращал ядерную войну в течение 70 лет. Утверждается, что наше военное превосходство ограничивает российскую агрессию в Украине, китайскую агрессию на Дальнем Востоке, иранскую агрессию на Ближнем Востоке и террористическую агрессию по всему миру. Аргумент заключается в том, что наши вооруженные силы могут быть силой добра. Конечно, они могу быть и силой зла. И важно, кто стоит у руля», — объясняетmichjas.

Агрессия США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С учетом этого оборонного бюджета в 768 миллиардов долларов и ежегодного бюджета VA в 200 миллиардов долларов США тратят на военные нужды около 1 триллиона долларов или около 4% ВВП. Это намного выше среднего уровня военных расходов других крупных стран, которые тратят около 2% ВВП, включая Китай. Да, военные расходы России составляют около 4,7% ВВП, но это всего лишь около 80 миллиардов долларов. Да, мы, американцы, вообще хорошие ребята, но мы просто любим наши пушки, танки, бомбы, военные корабли, ракеты и т.д., и т. п…» — отмечает P Locke.

«На войне и в мирное время вы всегда можете рассчитывать на то, что военные получат достаточно денег, а потом еще немного, и все эти замечательные подрядчики будут завышать цены на всё, от степлеров до ракет. Благослови Господь военно-промышленный комплекс», — пишет Thomas.

Как сообщало ИА REGNUM, в ранней редакции проект оборонного бюджета содержал поправку о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских долговых обязательств. Кроме того, американские законодатели исключили инициативы о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» и возможности введения рестрикций в отношении 35 российских граждан, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

Вместе с тем в бюджет включены расходы на военную помощь Украине ($300 млн) и положение о финансировании Европейской инициативы по сдерживанию России в размере $4 млрд.