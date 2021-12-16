Москва, , 20:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла концепцию закона о праве регионов вводить медицинские сертификаты, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

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Законопроект носит рамочный характер и определяет полномочия региональных властей определять порядок посещения общественных мест по сертификату. Предполагается, что мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Закон в случае его принятия будет действовать до 1 июня 2022 года. Инициатива будет существенно доработана ко второму чтению. Часть предложений нашли свое отражение в постановлении Госдумы, которое было принято по итогам обсуждения.

Второе чтение планируется провести не ранее, чем через 30 дней — такой срок повторной рассылки законопроекта в правительство, Совфед и в регионы установил ранее Совет Думы по предложению профильного комитета по безопасности.