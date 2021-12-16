Приштина, 16 декабря 2021, 20:22 — REGNUM Глава офиса Европейского союза по Косово Томаш Шуньог 15 декабря одобрил операцию полицию Косово по борьбе с незаконным игорным бизнесом в Карачево.
На своей странице в социальной сети Twitter представитель ЕС подчеркнул, что установление верховенства права играет решающую роль в реализации перспективы евроинтеграции Косово.
15 декабря в результате разгрома игорного дома полицейские конфисковали 96 игорных аппаратов, три ноутбука, три монитора, а также пистолет и 17 патронов, электрогенератор и крупную денежную сумму .
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