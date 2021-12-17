17 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 07:29 — REGNUM В Москве с 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года проходит ежегодный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Фестиваль проходит на 27 площадках во всех округах Москвы.

Каждая из площадок уникальная: Готическое или Японское Рождество, Купеческие традиции или погружение в Советский, Футуристический или Скандинавский Новый год.

На площадках работают бесплатные карусели и катки. В сияющих шале посетители могут купить новогодние сувениры, сладости и деликатесы. На 20 площадках проходят Рождественские ярмарки, где гости могут приобрести изделия традиционных народных промыслов и дизайнерские сувениры.

Японский Новый год в Куркино

Адрес: Пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская

«Путешествие в Рождество». Куркино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Куркино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Куркино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Куркино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Куркино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM «Путешествие в Рождество». Куркино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Куркино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Индийский Новый год в Отрадном

Адрес: сквер по ул. Хачатуряна

«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном Ярослав Чингаев © ИА REGNUM «Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Звёздный Новый год в Марьино

Адрес: ул. Перерва, вл. 52

«Путешествие в Рождество». Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM «Путешествие в Рождество». Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Марьино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Рождественский бал-маскарад на Тверской площади

«Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM «Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Тверская улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Купеческое рождество на Площади революции

«Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM «Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Путешествие в Рождество». Площадь Революции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Площадки работают по будним дням с 11:00 до 22:00, а по выходным с 10:00 до 22:00. Но лучше смотреть расписание на сайте фестиваля. Там же можно узнать о том, как зарегистрироваться на каток или кёрлинг.

Вход на все площадки свободен, QR-код не требуется.