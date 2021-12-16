Москва, , 20:06 — REGNUM Слова о присутствии российских военных в ДНР и ЛНР, о которых говорится на «сайте Кировского суда Ростовской области» — это ошибка, сообщил 16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сандро Боттичелли. Клевета Апеллеса. 1494-1495. Деталь

Комментируя фразу «данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружённых Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР», представитель Кремля сказал:

«Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооружённых сил Российской Федерации на территории самопровозглашённых республик нет. Не было и нет. Вооружённые силы РФ есть на территории Российской Федерации».

Отмечая, что гуманитарная помощь в ЛНР и ДНР идёт из России постоянно, Песков повторил, что «поставки российским военным» невозможны и снова назвал процитированную фразу «ошибкой тех, кто составлял этот документ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Народного совета ДНР Владислав Бердичевский опроверг фейк о присутствии российских военных в республиках Донбасса: заявление было опубликовано на фейковом сайте суда.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР пояснили, откуда «взялись» русские военные в Донбассе