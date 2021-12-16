Скопье, 16 декабря, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Сексуальные работницы Северной Македонии из ассоциации STAR 16 декабря заявили о том, что намерены провести шествие 17 декабря, в международный день предотвращения насилия в отношении сексуальных работниц.

Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, проститутки пройдут под красными зонтами.

Подобное шествие проводится в Скопье ежегодно. Сексуальные работницы соберутся в 12:00 по местному времени у музея Матери Терезы и дойдут до площади Филиппа Второго.