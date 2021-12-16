Тверь, , 19:53 — REGNUM Заполнение водой гавани нового речного порта началось на площадке строительства транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе Тверской области 16 декабря. С ходом работ ознакомился губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

В Завидово приступили к заполнению водой гавани нового речного порта Пресс-служба правительства Тверской области

«Хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации и правительство страны за оказанную поддержку в строительстве современного транспортно-пересадочного узла. Это новый шаг в развитии инфраструктуры и нашего региона, и Центрального федерального округа. Мы с полной уверенностью можем сказать, что всё делается по самым высоким международным стандартам», — сказал Игорь Руденя по итогам визита.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье реки Шоша началось в Тверской области в 2020 году. Порт станет частью транспортно-пересадочного узла, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. На данный момент уже сооружена чаша будущего порта, проведены дноуглубительные работы, выполнено устройство причальных сооружений и инженерных сетей, берегоукрепление.

За весь период проведения работ с территории будущего порта вывезено порядка 900 тыс. кубометров грунта, завезено около 150 тыс. кубометров песка для благоустройства, использовано 5700 тонн металлоконструкций. На площадке продолжается обустройство причальных ниш, лестничных сходов, пандусов для маломобильных граждан.

Также запланированы дополнительные работы по дноуглублению для обеспечения захода в порт круизных судов — их проведут после того, как уровень воды в гавани сравняется с уровнем воды в Иваньковском водохранилище, строители проведут дополнительные.

Порт в Тверской области станет первым, построенным в России за последние десятилетия. Первые круизные суда он, как планируется, примет уже в 2022 году. Мощности порта позволят принимать одновременно до семи круизных судов, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек. Вне навигационного периода на зимнем хранении в порту сможет находиться около пяти туристских круизных судов и до 10 экскурсионных и прогулочных судов. С 2022 года начнется строительство современного многофункционального здания речного вокзала.

Всего в объекты туристской инфраструктуры в «Завидово» уже вложено более 16 млрд рублей инвестиций, создано более 340 рабочих мест. При федеральной поддержке построен водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через реку Дойбица. В 2021 году стартовала реализация проекта «Завидово парк» — планируется возведение крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, отелей, конгресс-центра, горнолыжного склона, детского парка. В данный момент уже началось строительство аквапарка. Планируемый объём инвестиций — более 32 млрд рублей, будет создано более 900 рабочих мест. Финансирование проекта подтверждено со стороны корпорации ВЭБ.РФ.

В 2023 году планируется приступить к строительству ветки железной дороги до Завидово протяжённостью 15,6 км, это позволит соединить курорт «Завидово» и Ленинградский вокзал города Москвы и даст возможность туристам без пересадок добираться до порта. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1,2 млн человек в год. На реализацию проекта направят 3,8 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Верхневолжью президиумом (штабом) правительственной комиссии по региональному развитию 14 октября 2021 года. Тверская область в полном объеме получила лимит средств, предусмотренных регионам на строительство или модернизацию объектов инфраструктуры.