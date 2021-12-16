Ижевск, 16 декабря, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указы о назначении вице-премьеров, кандидатуры которых были согласованы депутатами Госсовета республики на заседании 14 декабря. Соответствующие документы опубликованы на портале регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

Посты вице-премьеров с 16 декабря заняли Татьяна Чуракова, Ольга Абрамова и Евгений Поздеев. Роман Ефимов назначен исполняющим обязанности вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, Чуракова ранее возглавляла министерство социальной политики и труда Удмуртии, теперь она будет курировать социальные вопросы. Ольга Абрамова совмещала должности министра сельского хозяйства и вице-премьера, сейчас эти посты разделены. Поздеев до этого возглавлял Главное управление по государственному надзору Удмуртии, в зону ответственности нового зампреда войдут вопросы строительства, ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства. Роман Ефимов — бывший глава казенного учреждения «Региональный центр закупок Удмуртии» — будет курировать деятельность минфина и минимущества.

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