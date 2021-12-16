Бухарест, 16 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Главная прокуратура Румынии приступила к расследованию масштабной аферы, в результате которой пострадали известные коллекционеры картин в десятках стран мира. Об этом 16 декабря сообщает «Румынское телевидение».

Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Похитители картины

Согласно официальной информации, следствие установило, что некий мужчина, представлявшийся экспертом министерства культуры Румынии, в течение нескольких лет реализовывал неизвестным покупателям поддельные полотна, выдавая их за подлинники работ Штефана Лучианэ, Николае Тоницы, Николае Григореску и других знаменитых румынских художников.

По оперативным данным, в мошеннической схеме могли участвовать до 20 человек, среди которых — искусствоведы и музейные работники.

В настоящее время обыски проходят в Национальной художественной галерее Бухареста и нескольких частных музейных экспозициях. Сообщается об обнаружении некоторых авторских работ Григореску.

Детали операции не разглашаются. Известно лишь, что общая сумма, незаконно нажитая злоумышленниками, превышает четыре миллиона долларов.