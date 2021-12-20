Симферополь, , 16:20 — REGNUM Ливадийский клуб вырождается в объединение сторонников чуждой России и ее истории евразийской идеологии. Об этом 16 декабря заявил ИА REGNUM российский политолог Пётр Оградов.

Алексей Дзермант Цитата из видео «Алексей Дзермант о кризисе в отношениях России и Беларуси. По-живому» пользователя Константин Сёмин. youtube.com

Напомним, что в Ялте 10 декабря прошла зимняя сессия Ливадийского клуба, которая традиционно была приурочена ко дню рождения великого русского мыслителя Николая Данилевского.

«Очень странной мне показалась тема заседания: «Евразийство — идеология будущего!», к которой Николай Яковлевич не может иметь никакого отношения», — заявил эксперт.

«Он, как известно, был основоположником цивилизационного подхода к истории», — напомнил политолог.

Ряд участников рассматривал творческое наследие и самого Николая Данилевского в качестве предтечи евразийства, что крайне некорректно, считает эксперт. «Данилевский создал свою теорию культурно-исторических типов (цивилизаций) за полвека до появления в среде русской эмиграции идей евразийства», — подчеркнул политолог.

Ливадийский клуб стал дрейфовать от заявленного в 2018 году «неформального объединения сторонников идеи Русского мира» (поддержанной Валентиной Матвиенко) к объединению сторонников евразийства, отметил эксперт. С его точки зрения эта идеология отрицает цивилизационную самобытность России.

В Ливадийском форуме принимали участие ученые и политики из России и Белоруссии. В частности, активно поддержали идею евразийства белорусские пропагандисты Алексей Дзермант, Александр Шпаковский, Алексей Авдонин, политик Сергей Лущ.