Волгоград, 16 декабря, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Ненормативная лексика была использована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, отвечая на вопросы жителей региона в эфире, сообщает 16 декабря портал v1.ru.

Иероним Босх. Бесы

Так, жительница острова Сарпинского задала подняла проблему транспортной доступности и заявила, что «ничего похожего на городскую жизнь» в этом районе нет. Она сказала, что жители «отрезаны от мира» и поинтересовалась, правда ли, что построят мосты и что территория начнёт развиваться.

Глава региона ответил, что такие планы существуют и пообещал этому вопросу уделять внимание. «А то, что транспортная доступность слабая, понимаем, и, я думаю, с Владимиром Алексеевичем мы эту задачу решим. Эту задачу, …, понятно, как её решать», — добавил он.