Ижевск, 16 декабря, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Доля выпуска гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии достигла 32%. Об этом заявил первый вице-премьер правительства республики Константин Сунцов.

Пресс-служба правительства Удмуртии Стенд предприятий Удмуртии на форуме «Армия-2021»

Он подчеркнул, что целевой показатель этого года составлял 27%. То есть, диверсификация производства идет на предприятиях региона опережающими темпами.

Сунцов уточнил что в основном оборонные предприятия республики выпускают продукцию для топливно-энергетического комплекса, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

ИА REGNUM напоминает, по данным Минпромторга России, на долю предприятий ОПК приходится 19,2% объема отгруженной продукции Удмуртии. По итогам 2020 года, оборонные предприятия республики выпустили продукции на 144−148 млрд рублей, доля продукции гражданского назначения составила около 40 млрд рублей. В структуре производства доля этой продукции составила 27%.