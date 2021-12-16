Москва, 16 декабря, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Законопроект о вариативности систем при проведении дистанционного электронного голосования на выборах внесли в Госдуму депутаты во главе с Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предлагается закрепить, что дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК).

При этом предусматривается обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их зашифрование при проведении голосования и расшифрование после его завершения.

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