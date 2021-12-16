Брюссель, 16 декабря, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Испании Ману Пинеда 16 декабря назвал «хорошими слугами США» членов парламента, представивших резолюцию против Кубы о нарушении прав человека. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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«Единственное нарушение прав человека — это 60-летняя криминальная блокада, введенная США, о которой вы даже не упоминаете» — осудил Пинеда участников пленарного заседания Европарламента. Также он назвал сторонников нового текста «одаренными учениками Геббельса».

«На Кубе нет случайных задержаний, пыток и исчезновений. В тюрьмах сидят настоящие преступники, как и в любом правовом государстве» — продолжил депутат. Таким образом он подчеркнул «надуманность» критериев, установленных в резолюции против Кубы.

Ранее правая группа Европарламента прилагала все усилия для приостановки Соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве между Кубой и Евросоюзом.