Афины , , 19:29 — REGNUM Греческие власти будут требовать отрицательного ПЦР-теста на коронавирус от всех путешественников, прибывающих в Грецию из любой страны мира, начиная с 06:00 воскресенья, 19 декабря. Об этом сообщает греческий минздрав.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Тест должен быть проведен не позднее чем за 48 часов до вылета в Грецию.

Путешественники, которые провели в стране вылета менее 48 часов до прибытия в Грецию, освобождаются от этого требования.