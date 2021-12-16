Нур-Султан, , 20:36 — REGNUM Пророссийский блогер Ермек Тайчибеков развил слишком активную деятельность, которая могла привлечь внимание к негативным процессам в Казахстане. Такое мнение высказал 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM эксперт из Казахстана на условиях анонимности.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Чересчур активная деятельность Ермека Тайчибекова, на взгляд властей Казахстана, может создать ненужные сложности на старте нового этапа дерусификации, подразумевающего (в рамках проекта «Тюркский мир») «тюркизацию» русскоязычных или «мягкое принуждение» их к эмиграции», — заявил эксперт.

«В такой ситуации абсолютно никому не нужно, чтобы кто-то поднимал информационную волну, возбуждая страсти, и примерное наказание «блаженненького» должно стать уроком всем, кто не хочет осложнений», — пояснил политолог.

Политолог считает, что приговор Тайчибекову — жестокий даже по меркам Украины. У Украины с РФ несколько раз происходил обмен, в ходе которого ряд активистов был отпущен.

«У Казахстана с РФ обмена нет. Неужели нужна война, чтобы диссидентов, как военнопленных, начали менять?» — задался вопросом эксперт.

Напомним, что пророссийский блогер из Казахстана Ермек Тайчибеков был приговорён в начале декабря к десяти годам заключения строгого режима