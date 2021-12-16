Афины , 16 декабря, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Греция подтвердила 4696 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции подтверждено 1 022 141 заражений.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 96 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 19 651.

В общей сложности 692 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 81,2% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 4801 заражение и 77 смертей.