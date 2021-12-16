Афины , , 19:22 — REGNUM Турция должна понять, что она не может угрожать ни Греции, ни Кипру, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис немецкой газете Handelsblatt 15 декабря.

«Мы не те, кто лелеет фантазии об империях прошлых времен», — отметил греческий премьер в своем интервью, в котором особое внимание уделялось греко-турецким отношениям. Отвечая на вопрос о нынешних отношениях Афин с Анкарой, Мицотакис сказал, что он не стремится к конфронтации с Турцией и что он в хороших отношениях с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Греция полностью заинтересована в сотрудничестве с Турцией, добавил он, и недовольна нынешним экономическим кризисом в Турции, поскольку это может привести к региональной нестабильности.

Мицотакис также отметил, что Греция действительно хочет поддержки Германии в своих отношениях с Турцией, поскольку обе страны являются частью европейской семьи. Кроме того, Германия не является нейтральной третьей стороной, отметил он, когда речь заходит о греко-турецких отношениях.