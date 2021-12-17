Москва, , 09:00 — REGNUM Совет Думы принял решение провести служебное расследование обстоятельств принятия закона о верификации образовательных интернет-платформ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«На Совете Думы приняли решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона. По итогам этого расследования мы будем делать выводы», — сказал Володин.

Совфед 15 декабря отклонил из-за ошибки закон об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов. Принятый 8 декабря Госдумой в третьем чтении закон касается верификации цифровых платформ и онлайн-учебников, которые используются в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в рамках дистанционного обучения. Закон обязывает использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы, учебники и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение тем, что «министр просвещения (Сергей Кравцов) включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавать на Совет Федерации, чтобы приняли закон с ошибкой». По мнению Матвиенко, такая ситуация произошла по вине статс-секретаря — замминистра просвещения РФ Андрея Корнеева.

Как отмечается в заключении комитета Совфеда по образованию, науке и культуре некоторые нормы закона содержат техническую ошибку, которая создает внутреннее противоречие и «может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе».

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