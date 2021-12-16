Киев, , 19:21 — REGNUM Стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135W Rivet Joint совершил длительный полёт над юго-восточной частью Украины, сообщают 16 декабря авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США U.S. Air Force

По их данным, 16 декабря радиоэлектронный разведчик США поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии, вошел в воздушное пространство Украины и направился на восток вдоль границы Белоруссии.

Около четырех часов самолёт-разведчик США курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областями Украины, в том числе возле северной оконечности Крыма.

Напомним, основное назначение самолётов RC-135 Rivet Joint — ведение радиоэлектронной разведки.

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