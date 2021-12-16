16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, Игорь Свирин, , 22:00 — REGNUM Во время реконструкции железнодорожной станции Балашиха был демонтирован существующий здесь с середины ХХ века наземный пешеходный переход, вместо него был возведен 5-пролетный 10-метровый надземный, не оборудованный подъемным устройством. Таким образом 10-тысячный микрорайон 15 Б, среди жителей которого есть инвалиды, маломобильные группы населения (люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, пенсионеры, люди с детскими колясками, дошкольники, и т. д.), оказался отрезан железнодорожными путями от всей социальной инфраструктуры.

Воздушный переход через жд пути станция Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наземный переход перекрыт забором Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пешеходы с ребенком и коляской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воздушный переход через жд пути станция Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На совещании с губернатором Андреем Воробьевым глава Балашихи Сергей Юров заверил губернатора, что переход оборудуют лифтом не позднее 15 декабря 2021 года. На календаре уже 16 декабря, не то что нет подъемного устройства, но к его монтажу даже никто не приступал. В свою очередь представители РЖД обещают, что к монтажу лифта приступят только в первом квартале 2022 года, а пока, чтобы хоть как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, решили поставить у перехода человека, который будет помогать маломобильным гражданам подниматься и спускаться по переходу.

Надземный переход через жд пути Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Волонтеры дежурят на переходе круглые сутки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вместо лифта дежурство волонтеров на переходе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим что, проводя реконструкцию, железнодорожники не стали обременять себя заботами о местных жителях, а учли лишь свой пассажиропоток. Конечно же, интересы населения должна была учесть городская администрация и согласовать с РЖД сохранение наземного перехода, тем более что станция конечная, движения поездов дальнего следования по этой ветке нет, а потому и не было необходимости лишать граждан прямого доступа к благам цивилизации.

Воздушный переход через жд пути станция Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воздушный переход через жд пути станция Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бесплатный автобус у станции Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Бесплатный автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Расписание автобуса у станции Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К сожалению, кроме суровых вопросов на камеру со стороны Андрея Воробьева областное правительство также никак не участвует в разрешении подобных конфликтов. Подумаешь, наиболее незащищенные группы граждан лишили мобильности. О безразличии к судьбе граждан со стороны областной администрации можно говорить со всей определенностью. ИА REGNUM ранее сообщало о строительстве дополнительного пути из Балашихи в Москву, уже тогда журналист издания обратила внимание на то, что каждую станцию оборудовали именно надземным пешеходным переходом.

Подробности читайте здесь: Новая и современная: как строят железную дорогу в Балашихе — фоторепортаж

Народная тропа через жд пути Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Народная тропа через жд пути Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проход закрыт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лишь отсутствием или наличием тех или иных переходов через автомагистрали или железнодорожные пути дело не ограничивается. Наиболее наглядно проследить отношение к маломобильным группам в частности, да и к жителям области в целом можно по тому, как Подмосковные власти реализуют госпрограмму «Доступная среда». В начале 2020 года ИА REGNUM сообщало, что широко разрекламированное в официальных медиа создание безбарьерной среды на поверку оказалось фикцией. Минул год, вновь Балашиха, и вновь все та же проблема. Попустительствующие девелоперам, превращающим Подмосковье в лабиринты «человейников», власти наотрез отказываются замечать насущные надобности людей.

Воздушный переход через жд пути станция Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Народная тропа через жд пути Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Жители Балашихи вышли на протест Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подробности читайте здесь: Боль и слёзы: безбарьерная среда в Подмосковье остаётся фикцией