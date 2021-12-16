София, , 19:19 — REGNUM В районе контрольно-пропускного пункта «Дунайский мост» на болгарско-румынской границе сотрудники таможенной службы Болгарии конфисковали контрабандные товары на общую сумму в 60 тысяч левов ($26 тыс.). Об этом 16 декабря сообщила софийская газета «24 часа».

Пресс-служба Челябинской таможни

По официальной информации, незадекларированный груз, состоящий из партии пищевых добавок и гигиенических средств, был спрятан в потайном отсеке грузового автомобиля, следовавшего из Турции в Германию через территорию Болгарии. Водитель транспортного средства не смог назвать имен отправителя и получателя указанного товара. Ведется следствие.

Напомним, ранее официальная София объявила о проведении беспрецедентной акции по защите рубежей Болгарии от контрабандистов и нелегальных иммигрантов.

На данный момент элитные подразделения армии республики контролируют участки болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы. Предполагается, что в ближайшее время подобная система будет введена на КПП с Румынией и Сербией.

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