Афины , 16 декабря, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас приветствовал от имени правительства страны Закон об обороне и межпарламентском партнерстве между США и Грецией от 2021 года, принятый Сенатом США 15 декабря. Об этом сообщает AMNA.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Дендиас особо поблагодарил инициаторов законопроекта — сенаторов Боба Менендеса (председателя Комитета Сената по международным отношениям) и Марко Рубио, а также конгрессменов Теда Дойча и Гаса Билиракиса за то, что они «друзья Греции, друзья мира, стабильности и безопасности». Он поблагодарил всех в Афинах и Вашингтоне, кто работал над соглашением, особенно посла США в Афинах Джеффри Пайетта и посла Греции в Вашингтоне Александру Пападопулу.

«Принятие этого законопроекта, последовавшего за Соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве между США и Грецией (MDCA), является еще одним значительным шагом в углублении стратегических отношений между Грецией и Соединенными Штатами», — отметил глава МИД Греции, добавив, что «эти отношения наше правительство считает своим основным приоритетом и развивает их с момента прихода к власти».

Ключевые положения Закона включают поддержку финансирования военной модернизации Греции, передачу американской военной техники Греции и участие парламента в рамках 3+1 (Греция, Кипр, Израиль и Соединенные Штаты).

«Этот конкретный закон отражает стратегическое значение, которое Соединенные Штаты придают Греции, особенно в направлении обеспечения процветания греческого народа. Это также открывает возможности для углубления оборонного соглашения на уровне, который не соответствует ни одной другой стране в нашем регионе», — сказал Дендиас.