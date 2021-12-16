Порт-о-Пренс, , 19:28 — REGNUM

Координатор Национальной сети по защите прав человека Гаити Пьер Эсперанс осудил прекращение расследования убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает 16 декабря латиноамериканское информационное агентство Prensa Latina со ссылкой на радиоинтервью правозащитника.

Жовенель Моиз Communication.gouv.ht

Эсперанс уверен, что с 4 августа, когда Центральное управление судебной полиции представило первый частичный отчет по этому делу, расследование остановилось приказом «сверху».

По словам правозащитника, в отчете не указаны имена тех, кто финансировал убийство, но раскрыты имена организаторов: это адвокат Джозеф Бадио, сотрудники полиции Димитри Эрард, Жан Сивил и Гилберт Драгон, а также бывший сенатор Джон Жоэль Джозеф. Эсперанс подтвердил, что все подозреваемые находятся под защитой властей, а премьер-министр Ариэль Анри даже помог бывшему сенатору бежать за границу.

Спустя пять месяцев после убийства президента более 40 человек, из которых 18 — колумбийцы, все еще находятся под стражей.

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