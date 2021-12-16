Порт-о-Пренс, 16 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум.

Координатор Национальной сети по защите прав человека Гаити Пьер Эсперанс осудил прекращение расследования убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает 16 декабря латиноамериканское информационное агентство Prensa Latina со ссылкой на радиоинтервью правозащитника.

Communication.gouv.ht Жовенель Моиз

Эсперанс уверен, что с 4 августа, когда Центральное управление судебной полиции представило первый частичный отчет по этому делу, расследование остановилось приказом «сверху».

По словам правозащитника, в отчете не указаны имена тех, кто финансировал убийство, но раскрыты имена организаторов: это адвокат Жозеф Бадио, сотрудники полиции Димитри Эрар,Жан Сивил и Жильбер Драгон, а также бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф. Эсперанс подтвердил, что все подозреваемые находятся под защитой властей, а премьер-министр Ариэль Анри даже помог бывшему сенатору бежать за границу.

Спустя пять месяцев после убийства президента более 40 человек, из которых 18 — колумбийцы, все еще находятся под стражей.