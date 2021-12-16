16 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинский парламент принял обращение к парламенту ФРГ с просьбой признать голод 1932-1933 годов в УССР геноцидом украинского народа.

Оксана Переможенко, , 21:59 — REGNUM Украинский парламент принял обращение к парламенту ФРГ с просьбой признать голод 1932−1933 годов в УССР геноцидом украинского народа. Соответствующий проект постановления 16 декабря поддержал 331 депутат Рады.

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Верховная рада Украины призывает бундестаг ФРГ к признанию голодомора 1932−1933 годов на Украине геноцидом украинского народа, предоставлению политических оценок этим событиям», — говорится в обращении.

Новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие порекомендовали украинской стороне обратить внимание на нынешний уровень жизни на Украине.

«А когда признают голодомор 2014-… годов?» — поинтересовался Roman.

«Странно… в 1929— 933 гг. глобальный экономический кризис (Великая депрессия) охватил практически все капиталистические страны и сопровождался массовой безработицей и, следовательно, голодом, высокой смертностью населения», — отметил mixa sma.

«Голод был во всем СССР, но только украинская власть постоянно на этом спекулирует, выставляя себя жертвами советской «оккупации», — добавил Константин П.

«Мало того, в областях, которые под Польшей были в то время, бабушки в вышиванках тоже про голодомор рассказывают. Тенденция такая, ничего не сделаешь», — пишет Toll.

«А при чем здесь бундестаг? Они бы ещё на Острова Зелёного Мыса написали», — отреагировал Svetlana B.

Бундестаг. Германия

«Людям факты и логика до фонаря. Главное, что они умирали, а то, что голодали все вокруг — «это не важно», — написал Philipp T.

«Не Германии с её гитлеровским нацистским прошлым и с миллионами жертв, погибших от рук гитлеровских нацистов, давать оценки трагедиям, произошедшим в других государствах!» — считает Александр Р.

«Каденцию Зеленского нужно признать геноцидом!..» — считает Джу Д.

«Почему не в Госдеп?» — спросил Алеша Д.

«Интересно… а был ли в период существования Украины хоть какой-то промежуток времени, когда им никто ничего не был должен?.. Логика-то хуторянская и хитро*опая понятна (никто ж ничего не понимает прям) — немцы признают и подписывают, Украина начинает совать эту бумажку во все «независимые международные организации». Россия должна выплатить компенсацию за «уничтожение», а после этого немцам прилетает от пшеков, которые также алчут от немцев компенсаций за какие-то свои страдания», — написал Иван И.

Мемориал жертвам Голодомора. Вашингтон President.gov.ua

«А тотальное уничтожение украинцев сейчас, — тарифами, ценами на лекарства и продукты, нищетой и безработицей [признают]? Было 52 млн, сейчас, если 25 есть, и то хорошо…» — подытожил bronko.

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