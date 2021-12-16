Черкесск, , 19:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обнаружено производство поддельной алкогольной продукции. Её разливали в цехе, оборудованном на окраине города Черкесска. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила 16 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водка Иван Шилов © ИА REGNUM

«В помещении склада на окраине города Черкесска полицейскими были обнаружены оборудование, предназначенное для изготовления алкогольных напитков, а также 2300 бутылок готовой продукции различных наименований и спиртосодержащая жидкость в полимерных емкостях общим объемом около 4000 литров», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в изъятой на анализ жидкости имеются токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта. Организатор подпольного производства был задержан. Им оказался житель поселка. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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