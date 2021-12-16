Черкесск, 16 декабря, 2021, 19:13 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии обнаружено производство поддельной алкогольной продукции. Её разливали в цехе, оборудованном на окраине города Черкесска. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила 16 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Водка

«В помещении склада на окраине города Черкесска полицейскими были обнаружены оборудование, предназначенное для изготовления алкогольных напитков, а также 2300 бутылок готовой продукции различных наименований и спиртосодержащая жидкость в полимерных емкостях общим объемом около 4000 литров», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в изъятой на анализ жидкости имеются токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта. Организатор подпольного производства был задержан. Им оказался житель поселка. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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