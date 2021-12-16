Минск, 16 декабря, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Большинство граждан Белоруссии негативно воспринимают западные санкции. Такие данные опубликовало 16 декабря госинформагентство БелТА, по заказу которого «Аналитический центр EcooM» совместно с Институтом социологии НАН Белоруссии провёл «социологическое исследование «Беларусь: мнение о будущем».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Участники опроса во всех областях и возрастных группах выразили негативное отношение (71,3%) к введению против Беларуси санкций (55,1% — негативно, 16,2% — скорее негативно). Затруднились ответить 16,8% опрошенных. Нейтральную позицию занимают 8,5%. Позитивно введение санкций оценивают 1,5%, скорее позитивно — 1,4%», — сказано в публикации о результатах работы двух учреждений.

Со ссылкой на руководителя «Аналитического центра EcooM» Сергея Мусиенко госинформагентство сообщило: «По мнению участников опроса, целями санкций коллективного Запада против Республики Беларусь являются: озлобить народ против Президента страны (19,1%), сделать нашу жизнь хуже (17,9%), сделать экономику Беларуси неконкурентной на мировом рынке (15,5%), сделать Беларусь зависимой от коллективного Запада (12%), не допустить дальнейшего развития Союзного государства Беларуси и России (11%), отработать сценарий давления на Россию (7,9%)».

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Полученные данные позволили госагитпропу Белоруссии утверждать, что большинство граждан постсоветской республики доверяют Александру Лукашенко и готовы голосовать на референдуме по неопубликованному проекту новой конституции, поддерживают интеграцию с Россией в формате Союзного государства на нынешнем уровне, позитивно воспринимают Россию, считают Запад виновным в миграционном кризисе на границах постсоветской республики с ЕС, а почти треть — положительно относится к установленному в 2021 году новому госпразднику — Дню народного единства 17 сентября.

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