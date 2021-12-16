Минск, , 19:13 — REGNUM Кредит в размере трёх с половиной миллиардов долларов, взятый у России, позволил бы решить проблемы белорусского госдолга, заявил 16 декабря первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны.

Экономика России и Белоруссии

Назвав пятый пакет американских санкций против белорусского госдолга «чувствительным» фактором, белорусский чиновник сказал, что возникает «прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям».

То есть если в 2022 году Минск должен погасить $3,3 млрд, то в 2023 году — уже $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

Снопков «На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств — $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга».

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