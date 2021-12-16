Минск, 16 декабря, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Кредит в размере трёх с половиной миллиардов долларов, взятый у России, позволил бы решить проблемы белорусского госдолга, заявил 16 декабря первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны.

Экономика России и Белоруссии

Назвав пятый пакет американских санкций против белорусского госдолга «чувствительным» фактором, белорусский чиновник сказал, что возникает «прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям».

То есть если в 2022 году Минск должен погасить $3,3 млрд, то в 2023 году — уже $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.