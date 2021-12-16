Брюссель, , 19:10 — REGNUM Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас провел встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Португалии Антониу Коштой и премьер-министром Испании Педро Санчесом в кулуарах встречи Европейских социалистов, на которую Ципрас приглашен в качестве наблюдателя. Об этом сообщает AMNA 16 декабря.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

Согласно партийным источникам, Кошта пригласил Ципраса посетить Португалию и поддержать его кампанию в преддверии всеобщих выборов в январе 2023 года.

Позже Ципрас встретится с еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони, главой Демократической партии Италии Энрико Леттой, главой фракции социалистов и демократов в европарламенте Иратче Гарсией Пересом и другими европейскими чиновниками.