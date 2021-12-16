Салоники, Греция, 16 декабря, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Главная цель Греции в Европейском Союзе — подняться на следующий инвестиционный уровень, заявил бывший заместитель премьер-министра и профессор Университета Салоник Эвангелос Венизелос на Седьмом ежегодном экономическом форуме Ассоциации греческих предпринимателей (EENE) 15 декабря.

Греция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«Для Греции фундаментальным оптимистичным прогнозом является финансирование ЕС. Главная цель страны, как всегда, состоит в том, чтобы подняться на следующий инвестиционный уровень», — сказал Венизелос, добавив, что в этом направлении будет некоторое движение, но многое зависит от фискальных рамок следующего года.

На просьбу прокомментировать, как ЕС справился с пандемией коронавируса и, в частности, финансовые инструменты, он отметил, что «прежде всего, Греция была подопытным кроликом». Как он уточнил, греческий кризис позволил сформировать новые институты экономического управления в еврозоне. ЕС использовал этот опыт, чтобы действовать быстро и эффективно, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. «Была сформулирована общая оговорка об отказе от Пакта стабильности, освобождение от государственных субсидий, и греческое правительство выделило 43 миллиарда долларов в финансовом отношении», — сказал профессор, добавив, что все это, по его словам, приведет к избавлению от беспокойства, когда общество «вернется к более сбалансированной ситуации».

Венизелос также сказал, что финансовая поддержка во время пандемии «привела к потере чувства бдительности, которое мы приобрели благодаря таким большим усилиям в эпоху экономического кризиса и меморандумов, и многие люди стали зависимыми от пособий и бонусов. Все это нуждается в повторной калибровке».