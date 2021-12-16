16 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

В 2014 году Президент РФ В. В. Путин объявил одним из приоритетов внешней политики России постсоветское пространство.

Игорь Гиоргадзе, , 22:17 — REGNUM В 2014 году Президент РФ В. В. Путин объявил одним из приоритетов внешней политики России постсоветское пространство.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он же в ежегодном Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. выдвинул Инициативу Большого Евразийского партнерства.

Обе эти инициативы были восприняты государствами, ранее входившими в состав Советского Союза (и не только ими), как некий импульс, как приглашение, посланное из Москвы своим соседям, показывающее открытость России центростремительным тенденциям, давно уже созревшим и витающим в воздухе по всему огромному периметру Российской Федерации.

Мы привыкли к тому, что, когда говорят о России, апеллируют такими понятиями, как одна шестая часть суши, многонациональное, многоконфессиональное государство, Империя, Евразийская цивилизация и т.п., и это так!

Но, Россия, это не только география и государство Континента, Россия — это не только центр экономического, военного и политического притяжения. Россия — это ещё и метафизика! Сегодня на первый план выступает роль России как центра Духовного притяжения!

Послание Президента Федеральному Собранию. 3 декабря 2015 Kremlin.ru

Россия — это территория Духа Света!

Она лежит на чаше Весов Времени, и Провидением ей предначертано перевесить противоположную ей чашу — чашу Духа Тьмы!

В моём понимании именно в таком контексте, контексте Страны, раскинувшейся на богатейших просторах двух Континентов и Страны Духа Света, Россия была и остаётся центром евразийского притяжения.

Она была и остаётся центром притяжения стран и народов разных религий и конфессий, твёрдо придерживающихся традиционного понимания мира, добра и праведности и исповедующих традиционные ценности предшествующих поколений.

А теперь несколько слов о взгляде из Грузии на интеграционные процессы вокруг России.

Если бы в период целенаправленного демонтажа Красной Империи (1985—1991 гг.) мы не бежали впереди паровоза и не старались раньше всех выскочить из Советского Союза, который и так планомерно разваливали тогдашние хозяева Кремля, то после распада СССР у нас был бы выбор из трёх возможных вариантов нашего дальнейшего существования и развития:

первый — путь нейтралитета Грузии;

второй — вместе с коллективным Западом, под зонтиком НАТО;

третий — месте с Россией в едином Евразийском Сообществе.

Думаю, что в то время первый вариант для нас был самым предпочтительным. Но мы потеряли его сразу, как только наша т. н. «политическая элита» заявила о построении унитарной Грузии, тем самым лишив права на автономию наших граждан в Абхазской автономной республике и Юго-Осетинской автономной области, и развязала со своими автономиями военные конфликты, закончившиеся в 2008 году признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Таким образом, псевдоправители Грузии, порвав в клочья многовековую ткань грузино-абхазской, грузино-осетинской общности, по сути, сами нанесли кровавый удар в спину государственности нашей общей с ними страны и на долгую перспективу похоронили не только мечту о нейтральной Грузии, но и возможность на восстановление её территориальной целостности.

Этнолингвистические группы на Кавказе (сс) Словик. lib.utexas.edu

Относительно второго варианта («под зонтиком НАТО»), буду краток: в действительности под «НАТОвский зонтик» стремится не народ Грузии, а т. н. «прозападная» часть политиков, на корню купленных зарубежными хозяевами. Они за деньги и привилегии для себя подстелили Грузию под коллективный Запад и готовы втоптать в грязь нашу веру, наши фундаментальные национальные ценности, вековые традиции и обычаи, святыни наших предков, т. е. всё то, что до сегодняшнего дня всё ещё характеризует нас как грузинский этнос!

Естественно, что перед здоровой частью общества встал судьбоносный вопрос: неужели народ, имеющий трёхтысячелетнюю историю, сумевший сохранить свою государственность в постоянной неравной, кровавой борьбе с окружавшими её врагами, в 21-м веке будет размазан по политической карте мира и превратится в стадо «общечеловеков», единственной востребованной функцией которого будет «постоянно раздражать» Россию, а если понадобится хозяевам, то и провоцировать войну с ней?

С такой перспективой будущего не может смириться национальное самосознание настоящих патриотов Грузии!

На самом деле, у нас есть выбор нашего достойного существования и развития! Он сделан нашими предками и проверен веками! Как это было в прежние времена, нам надо двигаться вперёд вместе с Россией, в едином Евразийском Сообществе.

Правильность такого выбора сформулировал ещё в позапрошлом веке выдающийся сын грузинского народа, член Государственного совета Российской Империи от дворянских обществ, великий поэт, писатель, философ, пламенный патриот Грузии, непререкаемый её общенациональный авторитет Илья Григорьевич Чавчавадзе — он же Святой Илья Праведный, канонизированный Грузинской Православной Церковью в 1987 году!

И. Г. Чавчавадзе на первом курсе университета в 1858 году Похороны Ильи Чавчавадзе в Тифлисе — процессия проходит мимо храма Сиони

Вот выдержка из статьи Ильи Чавчавадзе «Сто лет назад», посвящённой столетию входа российских войск в Тбилиси. Эту статью и другие статьи и письма, в которых Святой Илья Праведный завещал нам быть вместе с Россией, трусливо замалчивает прозападная часть нынешних т. н. политиков.

Вот цитата из этой статьи:

«…Для спасения Грузии от стольких несчастий у царя Георгия не оставалось иного пути, как сблизиться с Турцией, или Персией, или Россией. Дело не терпело отлагательства. Само собой ясно, что боголюбивый и богобоязненный царь Георгий из этих трех государств избрал единоверную Россию. К этому вели и заветы его предков, ибо еще с 1576 года грузинские цари не один раз договаривались с Россией и ждали от нее содействия и помощи. Царь распятого за христову веру народа обратился за помощью и покровительством к христианскому же народу…

… Так вошли в Тбилиси русские войска, радостно встреченные царем и всем народом. Сердца отчаявшегося царя и народа зажглись надеждой и обрели покой. Начиная с царского двора и кончая последней хижиной, радость спасения и надежды везде широко раскрыла свои крылья.

Настало новое время, время покоя и безопасной жизни для обескровленной и распятой на кресте Грузии, которую Господь создал здешним раем для человека, но которая едва не обратилась в братскую могилу для ее самоотверженных сынов, погибавших без помощи и надежды в одиночестве и вдали от всех, во имя величия христианства и сохранения своего национального лица.

Была заложена грань мирной жизни. С того дня никто не осмелился переступить эту грань с огнем и мечом, и 26 ноября 1799 года, вновь воспрянувшие к жизни царь и народ искренне доверились будущему, воодушевленные надеждой на покровительство великой России. Сегодня, 26 ноября 1899 года, исполняется ровно столетие с того дня».

Я и мои единомышленники давно и бесповоротно сделали свой выбор. Наше место на стороне тех, с кем поколениями наших предков завещано нам быть. Подавляющее большинство граждан моей страны тоже на стороне завета предков…

Поэтому народу Грузии как можно скорее, во что бы то ни стало надо выбраться из селевых потоков скверны и содомии, которые с конца восьмидесятых годов двадцатого века стремительно несут нас в клокочущую бездну… надо выбраться на тот самый берег, к которому спасительный плот Провиденья, столетия тому назад вынес наших предков, обескровленных от постоянных нашествий врагов… И называется этот берег Единоверной Россией!

Когда я говорю о единоверной для Грузии России, я имею ввиду, что она единоверна как для православного большинства в наших странах, так и для мусульман, иудеев, представителей других верований и конфессий, наличествующих как в России, так и в Грузии.

Главным единоверием наших стран в данном случае является приверженность подавляющего большинства населения традиционным ценностям наших великих предков!

В завершение как тост:

Судьбой нам дано жить во времена, когда человечество вступило в решающую стадию открытого — не на жизнь, а насмерть — противостояния Света и Тьмы.

Наше счастье, что Автор всего сущего определил нам, исповедующим веру наших предков и наши традиционные ценности, место на стороне Света. И если в этой схватке с агрессивным меньшинством, навязывающим миру законы не от Бога, а от Сатаны, кому-то из нас суждено пожертвовать собой, то пусть это будет очищающая, священная жертва во славу Света!