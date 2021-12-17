17 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

По данным МВД, в России увеличивается количество выявленных беспризорных и безнадзорных детей. В 2019 году зафиксировано 75,5 тысячи таких несовершеннолетних против 68,7 тысячи в 2018 году. О данных за минувшие два года официальная статистика молчит. И ей есть, что скрывать от широкой общественности.

Михаил Денисов, , 09:12 — REGNUM Речь идёт только о «выявленных». А сколько детей и подростков, лукаво поименованных «социальными сиротами», которые при живых родителях на 8% ежегодно пополняют криминальную статистику! Скольким из новых бродяжек предстоит оказаться в сетях мафии попрошаек, педофилов или сгинуть от наркотиков?! Перефразируя пословицу: пусто место свято не бывает.

Беспризорники Иван Шилов © ИА REGNUM

Понятно, что в компетенцию правоохранительных органов не входит заниматься социальными болезнями. Они бессильны перед материальной несостоятельностью родителей, отсутствием у всех поколений деградирующего института семьи внятной жизненной перспективы. Сегодняшнее МВД не в состоянии провести насильственную социализацию, как это с миллионами беспризорников блестяще осуществили правоохранительные органы нашей страны после Гражданской войны. В коммунах бывшие бродяжки обретали не только семью и защиту, но и занимались высокопроизводительным трудом. Их детскими руками, в частности, выпускалась продукция импортозамещения высоких технологий, такая как знаменитые фотоаппараты ФЭД, названные, кстати, по аббревиатуре инициалов организатора этого социального проекта, главы ВЧК Феликса Дзержинского.

Наиважнейший вопрос: как и чем сейчас заполнить вакуум ответственности за решение проблемы, убегая от которой на улицу, под ударом оказываются дети и в конечном итоге будущее страны. Психологи отмечают общую для бездомных и социальных беспризорников черту. Они агрессивны и сплочённы вокруг культа силы. Не здесь ли ключ в решении проблемы? Есть ещё одно немаловажное обстоятельство, мотивирующее подростка разменять стены квартиры на улицу. Это последствие бездумной градостроительной политики, которая ориентирована на массовое возведение жилья, чьи габариты не только не способствуют естественному воспроизводству населения. Помимо этого макросоциального фактора демографической ямы, даже в малодетных семьях ребёнок фактически лишён личного пространства.

Выход есть: активный спорт. И подтверждением тому — восхождение большого количества бывших сирот, безнадзорных и социально слабых детей на высшие позиции мирового спорта. Дмитрий Приходько (Украина) — чемпион мира 2008 года по тайскому боксу. В пять лет убежал из дома. Бродяжничал, хулиганил и ночевал в подвалах. Бэйб Рут (1895−1948, США) — выдающийся американский бейсболист, почетный член Национального зала славы. До семи лет постоянно сбегал из дома, затем воспитывался в исправительном учреждении для трудных подростков. Эдисон Миранда (Колумбия) — легенда мирового профессионального бокса. В девять дет сбежал из дома от постоянных побоев. Бродяжничал, перебивался случайными заработками. Мыл полы в боксёрском зале за право ночевать и тренироваться. Александр Игнатенко (Россия) — двукратный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, участник трёх Олимпиад. Прекрасный пример того, кто благодаря спорту не пополнил скорбную статистику десоциализации после детского дома. И, наконец, звезда мирового профессионального бокса абсолютной величины — Майк Тайсон. Обладал всеми шансами скатиться на дно. После кончины матери от передозировки наркотиков стал членом молодёжной банды. Был усыновлён своим тренером Касом Д’Амато, который ввёл его в мир профессионального бокса.

Боксер Майк Тайсон (сс) Eduardo Merille

Способен ли сейчас перешедший на рыночную основу спорт, и не только высших достижений, стать фактором масштабной социальной профилактики и реабилитации «неблагополучных» подростков — это вопрос нериторический. В нынешней системе «деньги — спорт — деньги» — несомненно, нет. В настоящее время спорт высоких достижений, несмотря на его так называемый профессиональный характер, назвать полноценной бизнес-отраслью нельзя. Это связано со спонсорской основой механизма его финансирования. Спонсорство спортивных мероприятий, видов спорта и команд как вид рекламы ориентировано не на результат, а на количество выходов (трансляций) в СМИ. Отсутствие прямой зависимости эффективности финансового вложения от результата фактически превращает спорт высших достижений в носителя рекламы, но не объект инвестирования с целью извлечения прибыли. Поэтому, зачем тратить время и деньги на выращивание своих чемпионов, — проще купить готового зарубежного брендоносителя, а свои — чудом, на инерции советской школы, пробившиеся таланты — превратить в экспортный товар.

При этом формальное инвестирование, к примеру, приобретение высокооплачиваемых игроков, осуществляется из спонсорских бюджетов. Таким образом также нарушается формула бизнес-ответственности за результат — как сугубо спортивный, так и экономический. Обратная сторона такого симулякра — отсутствие стимулов для системной работы на уровне фундамента этой конструкции — развития детского и юношеского спорта.

Наиболее прозрачная и логичная бизнес-модель в спорте высших достижений была заложена в профессиональный бокс как полноценную отрасль мирового формата. В чем принцип десятилетиями отточенной формулы, позволяющей не только эффективно инвестировать, извлекать прибыль, но и достигать уникального социального и имиджевого эффекта широчайшего масштаба?

Прежде всего, ключевым субъектом этой модели являются промоутерские компании. Они вкладывают средства в спортсменов, в их подготовку, в повышение их рейтинга, который, в свою очередь, увеличивает их капитализацию. Её основным источником являются права трансляции матчей. Взаимный интерес телевещателей, букмекеров, с одной стороны, и инвестора, с другой, создают синергетический эффект, далеко за рамками тактической экономики. В конечном итоге речь идёт о международном престиже, репутации и симпатиях многомиллиардной аудитории.

Так, компания Matchroom Sport строит свою стратегию на предоставлении эксклюзивных прав трансляции боксёрских поединков Sky Sports. Это способствует продвижению чемпионов мира по боксу Энтони Джошуа и абсолютного чемпиона, гражданина Украины Александра Усика, что, в свою очередь, создаёт мощный внутри‑ и внешнеполитический фактор.

Александр Усик Andriy Makukha

Грамотно выстроенная спортивная индустрия даёт весомый эффект в области прорывного пространственного развития территорий. Профессиональный спорт способствует развитию городов, так как формирует новые центры экономической активности и редевелопмент территорий. Профессора экономического факультета Университета Альберты (Канада) Брэд Хамфрейс и Ли Чжоу изучили опыт США в исследовании «Спортивные сооружения, агломерация и городской редевелопмент». Их вывод: наличие в городе профессиональной спортивной команды способствует развитию потребительского рынка и городских развлечений. Растет интерес к профессиональному спорту в обществе, расширяется освещение в СМИ спортивных соревнований и других ярких событий из жизни команд, увеличивается интенсивность коммуникации между болельщиками и спортсменами.

С середины прошлого века в США возведено 234 профессиональных стадиона и спортивные арены. Доля вложений государства в эти сооружения составила 61,5%, или 36,3 млрд долларов. И, несмотря на то, что основными бенефициарами этих проектов являются собственники команд, государственные и муниципальные власти идут на такое диспропорциональное распределение прибыли. Выгода власти — агломерационный эффект и рост доходов населения за счёт оживления динамики развития территорий.

В качестве ярчайших примеров можно привести добившихся бурного роста Лас-Вегас и китайский Макао, которые сделали ставку на совмещение игорного бизнеса и профессионального спорта как основного элемента сегмента развлекательных услуг.

Макао (сс) AlexHe34

На важную роль спорта как социально ответственного бизнеса, в частности, указывал предприниматель Дмитрий Давыдов в своих нашумевших «20 идеях». Но есть ли возможность применить такие инструменты в нынешней российской реальности и перейти от риторики к социально ответственной практике? Возможно, за рамками внимания специалистов остаётся такой важный инструмент, как персональное попечительство видов спорта.

В этом ракурсе имеет смысл поменять функционал председателей спортивных федераций с уже упомянутой финансовой ответственности за ритуальное спонсорство и сомнительный государственный престиж, который мирится с белыми флагами российских спортивных делегаций.

Для этого спортивному попечителю можно просто предоставить статус инвестора, и всё встанет на свои места. Если он сможет стать конечным выгодополучателем спонсорских бюджетов, то будет кровно заинтересован в насыщении омертвлённых спортивных объектов «свежей юниорской кровью». Тем самым он одновременно выполнит основную задачу социально ответственного бизнеса. Главным эффектом станет гармонизация развития территорий и их социально-экономической среды в комплексе с вовлечением безнадзорного поколения в конструктивную реализацию под строгим надзором режима. Спортивного.