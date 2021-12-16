Брюссель, 16 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский напрасно выспрашивал у генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда же Украине предоставят членство в этом блоке, рассказал 16 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Этому печальному сюжету Кулеба посвятил видеообращение, опубликованное им на собственной странице в Facebook.

Министр иностранных дел Украины рассказал, что конкретных сроков принятия в НАТО Зеленскому так и не назвали.

«Единственный недостаток, скажу честно, год, когда Украина станет членом НАТО, нам не назвали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО — это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить исключительно между Украиной и НАТО», — заявил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский и Столтенберг 16 декабря провели встречу в Брюсселе.