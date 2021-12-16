Москва, , 19:01 — REGNUM Законопроект о введении медицинских сертификатов повторно направлен в регионы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ», — отметил Володин в телеграм-канале.

По итогам обсуждения в первом чтении прозвучало много вопросов и ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в постановлении Думы, что происходит довольно редко, указал спикер Госдумы.

«Жду ваших предложений», — обратился Володин к подписчикам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о сертификатах решением Совета Думы будет направлен в рассылку на 30 дней. Второе чтение законопроекта предварительно может состояться в январе.