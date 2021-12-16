Невинномысск, Ставропольский край, 16 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Ставропольском крае убит 31-летний житель города Невинномысска. Подозреваемым в убийстве мужчины стал его отец, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщили 16 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

publicdomainpictures.net Убийство

Преступление было совершено ночью 4 декабря. Как полагает следствие, 56-летний отец в ходе конфликта на почве дележа наследства зарезал своего сына.

«Между отцом и сыном произошел конфликт из-за оформления в наследство квартиры в городе Невинномысске. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему 31-летнему сыну один удар ножом в область живота. От полученного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время»,— говорится в сообщении следственного ведомства.

В настоящее время подозреваемый арестован. В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз.

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