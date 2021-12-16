16 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:33 — REGNUM Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон начал расследование в отношении фармацевтических компаний Endo Pharmaceuticals и AbbVie, которые якобы рекламировали блокирующие гормоны препараты для детей с гендерной дисфорией, при том что лекарства еще не были одобрены американским регулятором для данного применения.

Ребенок kheinz

Речь идет о препаратах Supprelin LA и Lupron Depot, которые одобрены для лечения детей с преждевременным половым созреванием (ЦПП). Врачи также назначают Vantas, наряду с другими формами Lupron, при раке простаты. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) не одобрило эти препараты для лечения гендерной дисфории — дистресса, который человек испытывает из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении.

Инцидент является значимым для американского общества, где республиканцы противостоят пропаганде ЛГБТ-сообществ. Например, пока демократические штаты одобряют участие трансгендеров в женских школьных соревнованиях, республиканцы блокируют данные законы в своих городах.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News. Многие испугались, что вмешательство компаний и пропаганда подобных лекарств могут нанести непоправимый вред детям, которые порой попадают под влияние общества и принимают навязанные социумом решения.

«Все это — насилие над детьми. Они еще не взрослые люди с достаточным жизненным опытом, чтобы решить свой путь. Опыт меняет людей и их взгляды на жизнь. Одно дело быть взрослым, который взвешивает все «за» и «против» и идет дальше, в отличие от ребенка, который проходит через пубертатный период и всевозможные эмоции и не имеет достаточного опыта, чтобы принять решение на всю жизнь в таком возрасте», — пишет Retro.

«Я не могу дождаться, когда увижу все судебные иски, которые появятся в ближайшие 15−20 лет, когда эти дети осознают вред, который нанесли им их учителя, школы, школьные советы, врачи и агенты фармгигантов. «Мама, почему ты позволила этому случиться со мной?». Мама: «У меня не было выбора, они собирались обвинить меня в гомофобии, если бы я не позволила системе изменить тебя с помощью наркотиков», — комментирует paultaalman876.

Дети (сс) tolmacho

«Давать блокаторы полового созревания психически больным детям — это жестокое обращение с детьми. Им нужна помощь. А не химические препараты, чтобы еще больше испортить их», — указывает johngielisch.

«Одно дело, когда человек выбирает процедуру, навсегда меняющую его жизнь, когда он уже взрослый; совсем другое, когда его мозг развит лишь частично и он зависит от тех, кто за ним ухаживает. Давать ребенку блокаторы полового созревания — это жестокое обращение с ребенком как со стороны родителей, так и со стороны медицинских работников. Они принимают за ребенка решения, которые нельзя отменить, несмотря на его незрелость. Это абсолютное зло», — соглашается onetexas.

«Когда вы достигнете совершеннолетия, вы сможете принять решение о смене пола, но до этого что-то предпринимать просто неправильно. Подростки меняют свое мнение ежедневно, ежечасно, а дети делают только то, что, по их мнению, понравится их родителям. Это вполне обычное и нормальное явление, когда ребенок в детстве играет с игрушками противоположного пола. Мальчики играют с куклами, а девочки — с грузовиками. Делайте, что хотите, когда вы взрослый, но оставьте детей в покое», — призывает settingtherecordstraight122.

«Давайте привлечем к ответственности и мошенников в так называемых детских «гендерных клиниках». Не случайно Соединенные Штаты являются ведущей страной в этой индустрии, приносящей миллиарды долларов в год. Эти люди наживаются за счет невинных детей, убеждая родителей поверить в этот мусор. Ведущие детские психологи убедительно доказали, что порядка 90% случаев гендерной дисфории у детей проходят после полового созревания. Оставьте детей в покое. Это проблема взрослых. Скоро появятся первые судебные иски, как в Великобритании», — убеждён fallingapart5.

Девочка играет с куклой

«Дети, очевидно, недостаточно зрелы, чтобы принять решение такого рода, и их родители не могут принять его за них. А значит, не может быть никаких «транс-детей». Что касается фармацевтических компаний, то они не более чем инкорпорированные наркоторговцы с дорогими офисами. Их бизнес зависит от того, как убедить людей покупать лекарства, которые им не нужны», — подчеркивает whig_party_candidate.

«Это определенно жестокое обращение с детьми. Дети не готовы принимать судьбоносные решения относительно своего тела, и любой взрослый, который навязывает ребенку подобную терапию, является чудовищем, которое не может быть родителем», — возмущается justoneguy.

«Аминь! Они даже не разрешают детям делать пластику носа до 18 лет, но хотят, чтобы они принимали блокаторы полового созревания? Люди, продвигающие это, просто безумны», — комментирует cutegirlnerd.

«Спасибо тебе, Господи, что ты не допустил появления этих препаратов на рынке, когда мне было 10 лет… Я так хотела стать мальчиком… Потом я встретила правильного мужчину, и мы женаты уже 63 года, но я все же лучший плотник, чем он», — рассказывает trishfish.

«Родители, которые дали согласие на то, чтобы их ребенок получал эти препараты, должны быть в тюрьме. Этих детей следует отправить на терапию», — подчеркивает Mikellkeeth.

Как сообщал Институт РУССТРАТ, в последние годы можно наблюдать, как Америка переживает настоящую культурную смерть.

При этом заокеанские элиты усиленно стимулируют деградацию белой культуры.

Вице-президент США Камала Харрис на гей-параде (сс) Quinn Dombrowski

В нынешней атмосфере США торжествуют ЛГБТ и BLM, хотя ещё четверть века назад тема однополых отношений в США третировалась. За прошедшие годы цветное население Штатов значительно выросло, и эта тенденция только набирает обороты. Это позволило американской демократической партии, являющейся авангардом финансовой элиты США, взять на вооружение тему расового реванша цветных, подключив к ней сакрализацию ЛГБТ-тематики. Именно чернокожий плебс, которого становится всё больше, позволяет побеждать демократам.

Что касается ЛГБТ, помимо важного электорального ресурса, таким образом реализуются пристрастия самих элит, в которых нередки гомосексуальные кланы.

Стремление к глобализму, от которого зависит развитие современных финансовых технологий, требует унификации культур. Ещё недавно основой культурного кода США было христианство и консерватизм, но теперь их упорно заменяют на религию гедонизма.

Полное растление существующей культуры — императив нынешней американской элиты управляющему классу Соединённых Штатов, уверены в Институте РУССТРАТ. Культурным народом невозможно манипулировать, он укоренен в своей морально-этической матрице и отказывается принимать цели нынешней глобалистской власти. Американская нация умирает, и на её место приходят варвары, подытожили авторы публикации.