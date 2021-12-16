Москва, 16 декабря 2021, 18:56 — REGNUM На сегодняшний день не требуется заключать новых соглашений о стабилизации цен на продовольственные товары или продлевать принятые ранее, сообщил 16 декабря журналистам заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Цены на продукты
Цены на продукты
Uainfo.org

Назвав сегодняшнюю ситуацию на рынке продовольственных товаров весьма сбалансированной, чиновник отметил, что хотя «инфляция выше по продовольственной группе, чем она была в прошлые годы», удалось заметно сдержать её.

Действующие механизмы совместных действий участников отрасли и государства дают возможность не прибегать к соглашениям о сдерживании цен. Те, что были введены на ряд продовольственных товаров в прошлом году, продлевать не требуется.

«Вопрос продления соглашения по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятие подобных соглашений по другим позициям сейчас не обсуждается».
Евтухов

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