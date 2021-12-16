Москва, , 18:56 — REGNUM На сегодняшний день не требуется заключать новых соглашений о стабилизации цен на продовольственные товары или продлевать принятые ранее, сообщил 16 декабря журналистам заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Цены на продукты Uainfo.org

Назвав сегодняшнюю ситуацию на рынке продовольственных товаров весьма сбалансированной, чиновник отметил, что хотя «инфляция выше по продовольственной группе, чем она была в прошлые годы», удалось заметно сдержать её.

Действующие механизмы совместных действий участников отрасли и государства дают возможность не прибегать к соглашениям о сдерживании цен. Те, что были введены на ряд продовольственных товаров в прошлом году, продлевать не требуется.

Евтухов «Вопрос продления соглашения по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятие подобных соглашений по другим позициям сейчас не обсуждается».

Читайте ранее в этом сюжете: Новогодние бутерброды с икрой обойдутся томичам дороже, чем в прошлом году