Киев, 16 декабря, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Gallup 15 декабря опубликовал отчет опроса, проведенного в 42 странах, который показал, что самой грустной страной в Европе является Украина, где несчастными себя считают 35% граждан. На первом месте в мире — Гана (38%).

Vesna Markovska Тетово, Северная Македония

Сообщается, что 32% опрошенных македонцев заявили, что вовсе не довольны своей жизнью.

Психолог Радмила Манчевска отмечает, что такому результату могло способствовать сравнение жизни на родине и в процветающих европейских странах, а также недовольство коррумпированностью чиновников. Самыми счастливыми в мире оказались финны.