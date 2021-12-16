16 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 19:53 — REGNUM Встречи и переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна сначала в Сочи по инициативе президента России Владимира Путина, затем на западной площадке в Брюсселе с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля, а потом и в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, напоминают многоактовый политический спектакль в стиле модерн. Все превращается в некое шоу, где вдруг из-за кулис выходят новые актеры, а прежних переставляют на второй, а то и третий план. И по ходу развития сюжетной линии все каким-то образом становятся заложниками скрытого сценария, когда вовсе не исходное событие определяет разворачивающуюся историю.

Алиев и Пашинян Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Судите сами. Алиев и Пашинян проводили переговоры в Брюсселе в формате саммита «Восточного партнерства». Перед этим оба лидера по отдельности встретились с Мишелем, который выступил посредником между сторонами. При этом, как рассказал председатель Евросовета, какое-то время Алиев и Пашинян общались наедине. По многим признакам, все крутилось вокруг болезненной для Армении темы в постконфликтном урегулировании — прокладки дороги из основной части Азербайджана в Нахичевань, которую в Баку называют Зангезурским коридором. Более того, судя по той острой полемике, которая развернулась между Алиевым и Пашиняном после сочинского саммита по данному вопросу, мало кто предполагал, что сторонам удастся быстро продвинуться дальше. И вдруг в Брюсселе стало известно о том, что стороны «сумели прийти к согласию по этому вопросу» и готовы «приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля на основе принципа взаимности». Помимо этого, указывается, что «ЕС предоставит миссию экспертов для поддержки делимитации и демаркации границ путем оказания технической помощи обеим странам».

По сути, те же самые формулировки, которые ранее обнародовал МИД России, пытавшийся сблизить позиции Баку и Еревана, но со своим участием. Теперь инициатива мирного процесса частично перехвачена Парижем. Не случайно, как пишет одно из бакинских изданий, «неожиданно к диалогу Алиев — Пашинян лично примкнул президент Франции Эммануэль Макрон». Как ни крути, но итоги брюссельских переговоров, которые многими квалифицируются как продолжение сочинского процесса, имеют разные результаты. Один из них — активное включение с согласия Баку и Еревана в ход событий Парижа как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Теперь Франция получает шанс обозначить себя в Закавказье, помимо России и Турции, в качестве еще одного влиятельного внешнего игрока, то есть делает то, чего раньше избегала. При этом если раньше Макрон ставил только на Армению, то теперь действует шире, завоевывая симпатии и азербайджанской стороны. Игра стоит свеч, ведь таким образом можно вклиниться не только в реализацию положений соглашения 9 ноября 2020 года, но и подвергать его определенной модернизации в своих интересах, выдвигая свои схемы «урегулирования конфликта» на политико-дипломатическом уровне».

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном President.az

Интрига тут как раз в том, что раньше Баку усматривал в действиях Парижа «коварный заговор» в пользу Еревана, а сейчас проводит политику сближения с Францией. Обозначим еще один важный момент. Многочасовой личный диалог между Алиевым и Пашиняном в формате тет-а-тет предполагает фактор договоренностей, которые не получают оформление на бумаге или в диалоге с участием посредников. На это намекают многие армянские эксперты и политики. Так, депутат армянского парламента от блока «Армения» Анна Григорян считает, что «Пашинян в Брюсселе должен был вести диалог с Алиевым по гуманитарным вопросам, а не обсуждать проблемы разблокирования дорог, демаркации и делимитации границ, для чего существует трехсторонний формат на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении». По ее словам, Пашинян, договорившись с Алиевым в Брюсселе, сузил возможности для армянской дипломатии «играть с разными центрами». Если Мишель заявил, что готов предоставить консультационную платформу для процесса делимитации и демаркации, то в сочинском заявлении России, Азербайджана и Армении говорится, что «между двумя странами должен быть создан механизм», по сути, комиссия и лишь после этого можно обратиться к Москве за посредничеством.

Неформальная встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении President.az

Добавим к этому и заявление российского президента Владимира Путина о том, что «нам не нужна другая сторона для проведения демаркации и делимитации». Это наводит на мысль о существовании между Алиевым и Пашиняном механизма секретных устных договоренностей, которые в будущем, по словам Григорян, «могут создать серьезные вызовы». Прежде всего, для Армении, которая раньше всегда проигрывала Азербайджану в тайной дипломатии. У Алиева есть конкретная цель, к реализации которой он стремится. Не случайно он назвал переговоры с Пашиняном в Брюсселе «эффективными и прагматичными» и добавил, что «важно не упустить эту возможность и, используя ее, работать над обеспечением устойчивого мира в регионе». А какие цели у Армении после поражения во второй карабахской войне? Как заявляет лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, «Армения говорит лишь о какой-то непонятной «мирной повестке», стратегия которой то ли не разработана, то ли её публично не анонсируют». Посмотрим, что дальше.