Москва, , 19:00 — REGNUM Депутаты Госдумы договорились с вице-премьером Татьяной Голиковой о включении главы комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова («Единая Россия») в оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мы договорились с Голиковой, чтобы включить Хубезова в оперативный штаб. Нам важно, чтобы была коммуникация», — отметил Володин.

Хубезов сможет оперативно доносить точку зрения парламентариев до правительства и наоборот, отметил спикер Госдумы.