Асунсьон, , 19:22 — REGNUM Министр Парагвая по делам женщин Селина Лескано 16 декабря посетовала на рост числа случаев феминицида — убийств женщин, совершённых на почве ненависти по признаку пола. Об этом сообщает новостное агентство La Nation.

Убийство Цитата из фильма «Целуй меня насмерть». реж. Роберт Олдрич. 1955

По данным министерства, с 2018 года в стране более 130 женщин стали жертвами таких преступлений. Из них 50 случаев приходится на 2018 год, 37 — на 2019 год, 36 — на 2020 год и 43 — на 2021 год.

При этом сообщается, что за минувшие выходные в Парагвае произошло еще пять таких убийств.

Лескано считает, что необходимо начать информационную кампанию для повышения осведомленности женщин о способах борьбы с насилием, а также дать им инструменты для повышения социального статуса и «выхода из круга насилия».

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