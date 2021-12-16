Асунсьон, 16 декабря 2021, 19:22 — REGNUM Министр Парагвая по делам женщин Селина Лескано 16 декабря посетовала на рост числа случаев феминицида — убийств женщин, совершённых на почве ненависти по признаку пола. Об этом сообщает новостное агентство La Nation.

Убийство
Убийство
Цитата из фильма «Целуй меня насмерть». реж. Роберт Олдрич. 1955

По данным министерства, с 2018 года в стране более 130 женщин стали жертвами таких преступлений. Из них 50 случаев приходится на 2018 год, 37 — на 2019 год, 36 — на 2020 год и 43 — на 2021 год.

При этом сообщается, что за минувшие выходные в Парагвае произошло еще пять таких убийств.

Лескано считает, что необходимо начать информационную кампанию для повышения осведомленности женщин о способах борьбы с насилием, а также дать им инструменты для повышения социального статуса и «выхода из круга насилия».

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