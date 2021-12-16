Москва, 16 декабря, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Барабанщица группы «кис-кис» Алина Олешева стала гостем YouTube-шоу «Бабские истории». Выпуск с её участием доступен на канале блогера Madam Kaka c 16 декабря.

Скриншот с YouTube Алина Олешева

В ролике Олешева рассказала об отношениях с солистом группы «Нервы» Евгением Мильковским, о ревности, а также об истории создания песни «Не надо». Музыкант рассказала, что она подверглась насилию, будучи студенткой, и именно эта история стала прообразом будущей песни.

По словам Олешевой, она шла в учебное заведение через железнодорожные пути — в какой-то момент сзади к ней подошёл неизвестный мужчина и потрогал её за грудь. «Видимо, этот человек испугался, что я так быстро среагировала и сразу оттолкнула его руку… Я понимаю, что он ждал меня в кустах. Я приехала на учёбу, села перед парами в коридоре и начала рыдать», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что группу «кис-кис» в 2018 году основали Алина Олешева, Софья Сомусева, Юрий Заслонов и Сергей Иванов. Коллектив выпустил два студийных альбома — «Юность в стиле панк» и «Пир во время чумы».